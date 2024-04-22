بنك الطعام المصرى يغذى 60 ألف طفل ويطلق مبادرة "مدن صحية" للترويج للتغذية السليمة

أعلن بنك الطعام المصري، خلال مبادرة "مدن صحية" بمدرسة عمر بن الخطاب بمصر الجديدة، عن إطعام أكثر من 60 ألف طفل، وتهدف هذه المبادرة إلى استبدال بعض الأطعمة التي يتناولها الأطفال بأخرى صحية مثل الخضار والفواكه.

توعية فى المدارس

وأكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أهمية توعية الطلاب في المدارس من خلال الأنشطة المختلفة حول فوائد التغذية السليمة، كما أوضح أنه سيتم متابعة المبادرة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة لتقييم نتائجها.

حضور رسمى

وقد حضر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فعاليات إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"، وتضمنت الفعاليات أنشطة توعوية وترفيهية للطلاب حول أهمية الغذاء الصحي.

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شراكة واسعة

تأتي هذه المبادرة نتاج شراكة بين بنك الطعام المصري، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان، ومحافظة القاهرة، وشركة POD Egypt، وتهدف المبادرة إلى الوقاية من الإصابات والأمراض غير المعدية من خلال نشر الوعي بأهمية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.