تعزيز الوعي بين الطلاب.. إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" في مدرسة عمر بن الخطاب

شهدت مدرسة عمر بن الخطاب في مصر الجديدة اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" بحضور كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من كبار المسؤولين.

وتهدف المبادرة، التي نفذتها شركة POD Egypt بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان ومحافظة القاهرة وبنك الطعام المصري، إلى الوقاية من الإصابات والأمراض غير المعدية من خلال نشر الوعي حول التغذية الصحية وطرق الحياة السليمة.

مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي

تزينت المدرسة بالورود استعدادًا لاستقبال الوزير والوفد المرافق، كما تم تعليق لافتات توعوية تُرشد الطلاب إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة الضارة.

الاهتمام بصحة الطلاب

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلاب، وتعزيز الوعي الصحي لديهم من خلال مختلف البرامج والأنشطة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

في سياق منفصل، تستعد الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقد أصدرت مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لجميع المواد الدراسية.

نُطمئن الطلاب

تُؤكد الوزارة على حرصها على عقد امتحانات عادلة تراعي جميع مستويات الطلاب، وتدعوهم إلى بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة استعدادًا للاختبارات.

مواصفات الورقة الامتحانية