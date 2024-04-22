الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعزيز الوعي بين الطلاب.. إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" في مدرسة عمر بن الخطاب

مبادرة الشراكة من
مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية

شهدت مدرسة عمر بن الخطاب في مصر الجديدة اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" بحضور كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من كبار المسؤولين.

وتهدف المبادرة، التي نفذتها شركة POD Egypt  بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان ومحافظة القاهرة وبنك الطعام المصري، إلى الوقاية من الإصابات والأمراض غير المعدية من خلال نشر الوعي حول التغذية الصحية وطرق الحياة السليمة.

مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي

تزينت المدرسة بالورود استعدادًا لاستقبال الوزير والوفد المرافق، كما تم تعليق لافتات توعوية تُرشد الطلاب إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة الضارة.

الاهتمام بصحة الطلاب

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلاب، وتعزيز الوعي الصحي لديهم من خلال مختلف البرامج والأنشطة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

في سياق منفصل، تستعد الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقد أصدرت مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لجميع المواد الدراسية.

 

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نُطمئن الطلاب

تُؤكد الوزارة على حرصها على عقد امتحانات عادلة تراعي جميع مستويات الطلاب، وتدعوهم إلى بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة استعدادًا للاختبارات.

مواصفات الورقة الامتحانية

  • تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  • تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  • تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
  • تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
  • توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
  • تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  • تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».
  • جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».
  • بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.

 

استعرض الدكتور رضا حجازي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري أداء منظمة الصحة العالمية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي

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