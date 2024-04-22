الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تضع صحة مواطنيها على رأس أولوياتها.. اهتمام حكومى متزايد بالمنظومة

قطاع الصحة
قطاع الصحة

أكدت صحيفة الجمهورية أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة يأتي في مقدمة الأولويات بوصف الصحة من أهم محاور بناء الإنسان إلى جانب محور التعليم.

تطوير المنظومة

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين، تحت عنوان تطوير المنظومة الصحية، إن مصر تتبنى نظامًا شاملًا وقويًا لبناء منظومة متطورة للتأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات طبية متميزة لجميع أفراد الأسرة وفي جميع المحافظات، بهدف حماية المصريين من أي مخاطر صحية دون أي صعوبات مالية.

وأضافت أنه إذا نال التعليم والصحة الاهتمام الكامل كانا جسر العبور إلى إنسان سليم قادر على بناء مستقبل وطنه والارتقاء بكل سبل التنمية والتقدم والازدهار والعبور إلى الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في المراحل الأولى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مجانًا كان نقطة الانطلاق إلى المراحل التالية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة في العديد من المحافظات الأخرى.

الجمهورية الصحة المنظومة الصحية منظومة متطورة للتأمين الصحي توفير خدمات طبية أفراد الأسرة

مواد متعلقة

خطبة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024: التاجر الصدوق ومنزلته

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

أروى.. من رواية مقامات الغضب

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 22-4-2024

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى