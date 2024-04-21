الأحد 21 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع كثرة البحث عنها.. طريقة حجز عيادات التأمين الصحي والبيانات المطلوبة

عيادات التأمين الصحي
عيادات التأمين الصحي

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة حجز عيادات التأمين الصحي، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن طريقة حجز عيادات التأمين الصحي، وترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن طريقة حجز عيادات التأمين الصحي.

 

حجز عيادات التأمين الصحي 

وفقًا للمعلن رسميًا فإنه يمكن للمواطنين المؤمن عليهم حجز مواعيدهم في عيادات التأمين الصحي من خلال الخطوات التالية إنشاء حساب على موقع منظومة حجز عيادات التأمين الصحي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويمكنك الدخول على منظومة حجز عيادات التأمين الصحى  

وقد أعلنت منظومة التأمين الصحى أن البيانات المطلوبة هى كالتالى:

 

- الاسم الكامل.

 

- رقم الاشتراك في التأمين الصحي.

 

- رقم بطاقة التأمين الصحي.

 

-  تاريخ الميلاد.

 

- رقم الهاتف.

 

- عنوان البريد الإلكتروني.

 

بعد إنشاء الحساب، يمكن للمواطنين تسجيل الدخول باستخدام التالي:

 

 

- اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم.

 

- تحديد العيادة والتخصص، الذي يرغبون في حجز موعد فيه، ويمكن البحث عن العيادات من خلال إدخال اسم العيادة أو التخصص أو المنطقة.

 

- اختيار التاريخ والوقت.

 

- عرض المواعيد المتاحة من خلال النقر على زر «عرض المواعيد المتاحة».

 

- تأكيد الحجز.

 

- سيتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول المسجل في الحساب لتأكيد الحجز.

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حجز موعد كشف التأمين الصحي

كما يبحث العديد من المواطنين عن خطوات حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني وهى كالتالى 

1.    انتقل إلى موقع منظومة حجز عيادات التأمين الصحي .

 

 

2.    انقر على زر «إنشاء حساب».

 

3.    أدخل البيانات المطلوبة.

 

4.    انقر على زر «إنشاء حساب».

 

5.    سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

 

6.    ابحث عن العيادة والتخصص الذي ترغب في حجز موعد فيه.

 

7.    اختر التاريخ والوقت المناسبين لك للحجز.

 

8.    انقر على زر «تأكيد الحجز».

 

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