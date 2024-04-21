الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مش هدفن ابني بالتقسيط.. المحكمة تثلج صدر والد طالب الدقهلية.. "فلاش باك" لجريمة مدرس الفيزياء

الطالب ايهاب اشرف
الطالب ايهاب اشرف

عادت قضية الطالب إيهاب أشرف الذي راح ضحية معلمه، لتتصدر التريند من جديد، عقب ظهور معلم الفيزياء المتهم بقتل الطالب في المحكمة، ومطالبته أهل المجني عليه أن يسامحوه على جريمته التي ارتكبها بحق ابنهم.

بداية القصة 

بدأت القصة في فبراير الماضي، حينما عثر على نصف سفلي لجسم شاب بمركز الستاموني في الدقهلية، وتبين بالفحص أنه يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز، وحينها حالة من الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لوالد المجني عليه وهو يقول: "إيهاب لازم يتدفن، ومش هيتدفن بالتقسيط، حق إيهاب لازم يرجع ومش هيضيع".

ووسعت الأجهزة الأمنية دائرة البحث والاشتباه في القرية والقرى المجاورة؛ لكشف ملابسات الواقعة، والعثور على النصف العلوي من الجثمان، وحرصت الأجهزة الأمنية على التحقيق مع كل من يُشتبه فيه، بمشاركة قيادات بوزارة الداخلية في التحقيقات وعملية البحث، بجانب أجهزة الأمن الوطني والأمن العام والمباحث الجنائية.

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وكشفت النيابة العامة، في بيان لها، تفاصيل التحقيقات مع الجاني، وقالت إنه تبين أن المدرس الخاص بالمجني عليه، هو مرتكب الجريمة، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغيه طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقة مالية.

أول تعليق للتعليم 

وكشف ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن مفاجأة بشأن المعلم الذي قتل الطالب إيهاب، حيث قال في تصريح خاص لـ"الدستور": المعلم لا يتبع وزارة التربية والتعليم وهو يدرس في الجامعة ويعطي دروسًا خصوصية في مادة الفيزياء لطلاب الثانوي العام ولا يمت لوزارة التربية والتعليم بصلة.

القاتل يعزي أسرة القتيل


وأمام محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الأحد، اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وقال لأسرة الضحية: "وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" وقدم لهم واجب العزاء، بينما يبكي والد الضحية. 

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