بعد تطبيقها فى المدارس.. خبير تربوى يكشف أهمية عقد اختبارات تقييم للصفوف الابتدائية الأولى

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على قرار وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الصفوف الأولى كامتحانات تشخيصية قائلا: "أفضل قرار وطالبت به في شهر يناير الماضي".

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وأضاف لـ"الدستور": "وده مش معناه امتحان بالمعنى المعروف.. لكن التعرف بشكل مبدئي على مستويات الطلاب في المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وتعريف أولياء الأمور بذلك في وقت مبكر؛ حتى يمكن علاج أوجه الضعف لدى الطالب في المهارات الأساسية بشكل يسير مبكرًا؛ لأن ترك الطالب دون معرفة مستواه ونقله بشكل آلى من صف إلى صف أعلى حتى يصل الصف الرابع سيترتب عليه عدم قدرة الطالب على استيعاب مقررات الصف الرابع التى يشتكي منها الكثيرون، والتى يرجع جزء كبير منها إلى افتقاد الطالب المهارات الأساسية في الصفوف الثلاثة السابقة وعدم وعى الوالدين بها".

وأضاف: "مع العلم أن تجاهل علاج أوجه القصور في المهارات الأساسية قد يترتب عليه صعوبات تعلم لدى الطالب مدى الحياة، ومن ثم هو تقييم تشخيصي علاجى وليس امتحانات".

يذكر أنه أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان العديد من المدارس عن عقد امتحانات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، على الرغم من تصريحات وزارة التربية والتعليم بأنه لا توجد امتحانات رسمية أو تقييمات رسمية أو امتحانات للصفوف الثلاثة الأولى.

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل الكاملة لموقع الدستور، مؤكدةً أن هذه التقييمات هي تقييمات تشخيصية، والهدف منها قياس مهارات القراءة والكتابة للطلاب، وذلك من خلال الأنشطة، بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف منها هو قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المهارات والمعارف، وتهيئتهم للتعامل مع الصفوف الأعلى.

