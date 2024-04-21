جدل على السوشيال ميديا بعد إعلان مدارس عقد امتحانات لمرحلة الابتدائي

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان العديد من المدارس عن عقد امتحانات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، على الرغم من تصريحات وزارة التربية والتعليم بأنه لا توجد امتحانات رسمية أو تقييمات رسمية أو امتحانات للصفوف الثلاثة الأولى.

تفاصيل التقييمات

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الكاملة لموقع الدستور، مؤكدةً أن هذه التقييمات هي تقييمات تشخيصية، والهدف منها قياس مهارات القراءة والكتابة للطلاب، وذلك من خلال الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف منها هو قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المهارات والمعارف، وتهيئتهم للتعامل مع الصفوف الأعلى.

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النجاح والرسوب

وأكدت المصادر أن الكتاب الدوري الذي صدر لهذا الشأن في عام 2022 أكد على طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح أو رسوب التلميذ وعدم تأثيرها على انتقاله للصف الأعلى.