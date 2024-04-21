الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدل على السوشيال ميديا بعد إعلان مدارس عقد امتحانات لمرحلة الابتدائي

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان العديد من المدارس عن عقد امتحانات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، على الرغم من تصريحات وزارة التربية والتعليم بأنه لا توجد امتحانات رسمية أو تقييمات رسمية أو امتحانات للصفوف الثلاثة الأولى.

تفاصيل التقييمات

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الكاملة لموقع الدستور، مؤكدةً أن هذه التقييمات هي تقييمات تشخيصية، والهدف منها قياس مهارات القراءة والكتابة للطلاب، وذلك من خلال الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف منها هو قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المهارات والمعارف، وتهيئتهم للتعامل مع الصفوف الأعلى.

أقرا ايضًا

txt

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

 

النجاح والرسوب 

وأكدت المصادر أن الكتاب الدوري الذي صدر لهذا الشأن في عام 2022 أكد على طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح أو رسوب التلميذ وعدم تأثيرها على انتقاله للصف الأعلى.

امتحانات أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر إجراء امتحانات 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

التخطيط تطلق برنامج رفع القدرات الاستراتيجية بالتعاون مع التنمية الصناعية

تعيين محمد غنيم رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك ودريمز الغاني باستاد القاهرة اليوم

منخفض جوى.. "الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة في عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو