عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

تزامنًا مع تطبيق قرار وزير التموين ومجلس الوزارء بخفض أسعار الخبز السياحي الحر، تبدأ اليوم الأحد، حملات رقابية مكثفة من خلال كافة الجهات الرقابية لمتابعة الأسعار والأوزان بالمخابز لمتابعة تنفيذ القرار، كما أعلنت الوزارة عن عدة طرق للإبلاغ عن المخابز المخالفة لقرار الوزير.

طرق الإبلاغ عن المخابز المخالفة

الخط الساخن لوزارة التموين، الذي أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو نفس الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك «19588» بتلقي شكاوى المواطنين لفحصها وسرعة حلها، بالتزامن مع تقديم شكاوى على رقم تطبيق «واتس آب» على الرقم «9999 7777 015».

كما تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن لها «16528» كل ما يتقدم به المواطنون من شكاوى أو استفسارات لفحصها والرد عليها.

كما تستقبل كل مديريات التموين بالمحافظات التابعة لوزارة التموين كل الشكاوي عبر أرقامها المعلنة.

عقوبة المخابز المخالفة

حددت وزارة التموين عدد من العقوبات أولها غرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه، كما توجد عقوبة إغلاق المخابز لمدة تتراوح من شهر إلى 3 شهور، أو حسب ما تقرر لجنة العقوبات، وذلك المنصوص عليه في لائحة عقوبات المخابز، كعقوبات إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتهم التوجيهات الوزارية، وغيرها من المخالفات، والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها، وذلك مدرج في لائحة العقوبات.

انخفاض جديد في الأسعار

وكانت شعبة المخابز بالقاهرة، أعلنت عن انخفاض جديد في أسعار الدقيق لمجموعة مطاحن الجمل، حيث انخفض الأسعار لمستويات 1000 جنيهًا في طن الدقيق الشعبي.

وقال خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة، إن هناك تراجع في مستويات طن الدقيق لمطاحن الجمل، حيث انخفض سعر طن دقيق الجمل لـ500 جنيه بكافة أصنافة، فيما انخفض سعر طن الدقيق ماركة سوبر الجزيرة وأصنافها لـ 1000جنيه.

وأضاف "فكري" في بيان صحفي، أن هناك انخفاض 1000 جنيه فى مخبوزات ٣ الصاروخ، فيما انخفض 1000 جنيه في طن الدقيق الشعبي، مضيفًا تبدأ المخابز تطبيق تخفيض أسعار العيش السياحي وفق توجيهات وزارة التموين.

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية، حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية، على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.

لجنة لمتابعة تنفيذ القرار

وأضاف الوزير، أن اللجنة ستعمل على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والأفرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.

وكانت قد توافقت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بداية من اليوم الأحد بنسبة من 30% إلى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع) لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

رغيف وزن 80 جراما: 150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

رغيف وزن 40 جراما: 75 قرشا

رغيف وزن 25 جراما: 50 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 50 جراما: 150 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 35 جراما: 100 قرشا