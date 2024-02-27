الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير محاضر تموينية في حملة على مخابز زفتى

مخابز زفتى
مخابز زفتى

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة زفتي، وذلك في اطار سعيها لتحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يتم تقديمها للمستهلكين. 

وشملت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين. 

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

ونتيجة لذلك، تم تحرير 17 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، وتم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وكاني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة. وأكد المهندس أبوهاشم أن هذه الحملة تعكس التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، وأشار إلى أن الحملات المكثفة من هذا النوع ستستمر في المستقبل بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

وتعكس هذه الحملة التموينية التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالموازين المقررة وضرورة حمل شهادات صحية للعاملين في المخابز، تم أيضًا توفير الدعم والمشورة التقنية لأصحاب المخابز لتحسين جودة إنتاجهم وتطوير عملياتهم.

بهذه الحملة التموينية المكبرة، تعزز المديرية، التزامها بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتأمل المديرية أن تحقق الحملة تحسينًا ملموسًا في الوضع التمويني وتعزز جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

تقديمها للمستهلكين حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية عملية تفتيش شاملة للمخابز رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز تحقق الحملة تحسين ا ملموس ا في الوضع التمويني

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