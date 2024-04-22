وزيرا التعليم والصحة ينصحان الطلاب بالابتعاد عن الأغذية غير الصحية

تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مع طلاب مدرسة عمر بن الخطاب بمصر الجديدة عن أهمية التغذية السليمة.

وقال الوزيران للطلاب إنه من المهم أن يتناولوا الأغذية الصحية ويبتعدوا عن الأغذية غير الصحية، محذرين أيضًا من المياه الغازية.

وحضر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى مدرسة عمر بن الخطاب في مصر الجديدة، وذلك لإطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية.

وتزينت المدرسة بالورود لاستقبال الدكتور رضا حجازي، وقامت المدرسة بتعليق اللافتات التي تدل على الطعام الصحي والابتعاد عن الطعام المضر.

وتقوم شركة POD Egypt بإطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، ومحافظة القاهرة، وبنك الطعام المصري من أجل الوقاية من الإصابات والأمراض غير المعدية.