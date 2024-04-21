بعد تصدر التريند.. حسام زيدان يكشف لـ"الدستور" حقيقة اختفاء "السرير الفضي"

تداولت منصات السوشيال ميديا، في الساعات الماضية، صورا لـ حسام زيدان، صحفى وباحث أثرى، بجانب السرير الفضة والذي تصدر التريند خلال الساعات الماضية، بعد مزاعم اختفاؤه من قصر محمد على.

ونجحت «الدستور» فى التواصل مع صاحب الصورة المتداولة، وقال حسام : «في صورة انتشرت على فيس بوك لسيدة واخدة سيلفي مع غرفة سراي العرش العلوية في قصر محمد علي باشا، وهي خالية من السرير الفضي الشهير الخاص بأمينة هان إلهامي مع تعليق (اختفاء السرير الفضي)».

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وأضاف: «كان لدي معلومة بحكم تغطيتي لملف السياحة والآثار، أن السرير منقول منذ عام إلى معامل الترميم في قصر المنيل، لكي يتم عرضه بعد ذلك في المتحف الخاص بالقصر».

تفاصيل التوجه للقصر

واستكمل: «توجهت إلى إدارة متحف قصر المنيل وطلبت مشاهدة السرير عن قرب وبالفعل استجابت إدارة المتحف، وأصريت إني آخد صورة بجانب السرير إمعانًا في توثيق الحديث، وأن السرير الفضي الخاص بأمينة هانم إلهامي موجود ولم يختفي».

أجانب يتواصلون مع حسام زيدان

واختتم: «وبالفعل تواصل معي مصريون وأجانب للتأكد من الأمر بشكل خاص، وتم إيضاح الأمر للجميع، وأن الأثر بخير فهو يعتبر أحد الآثار النادرة في مصر».

مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

وكان قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وشددت الوزارة على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص السيدة أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، نظرًا لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش، مشيرةً إلى أن السرير يتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدًا لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل والذي يتم تجهيزه حاليًا تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.