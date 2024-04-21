ميمي جمال تكشف تفاصيل دورها في مسلسل كامل العدد+1

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تفاصيل دورها في مسلسل كامل العدد +1 الجزء الثاني .

وقالت خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء اليوم الأحد، إن مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، مختلف ومتنوع.

وأضافت أن المسلسل تجسد فيه 3 أدوار لحموات، وهن الفنانة إسعاد يونس والتي كانت تقوم بدور والدة شريف سلامة، والتي تهتم بعمليات التجميل «بوتوكس»، والفنانة ألفت وهي باحثة.

وأوضحت الفنانة ميمي جمال، أنها عندما تلقت الدور أدركت أنها يجب أن تعمل شخصية مختلفة تماما عنهما.