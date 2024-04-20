يبحث الكثير من أولياء الأمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي عبر محرك البحث جوجل عن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديريات التعليم في كافة محافظات الجمهورية هى المسؤولة عن وضع جداول المهام حيث يتم ذلك عقب الانتهاء من شرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في جميع المواد حيث تجرى تحت إشراف فني كامل لتوجيه المادة.

وتعد المهام الإدائية مهام صغيرة يمكن للمتعلم انجازها خلال حصتين دراسيتين يتم اختيار مدى فهم واستعاب الطالب للمقرارات الدراسية التي خضع لها طوال الترم الدراسي.

جدول درجات المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي 2024

يتم توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي 2024 في الفصل الدراسي الثاني والذي يشمل 35 درجة ويتم توزيع نحو 5 درجات للنخطيط الجيد و5 درجات جدية العمل وإجمالي المنتج النهائي 25 درجة.

جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

جاء جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 والذي يقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقدم دليل على تحقيق نواتج التعلم اللمستهدف خلال الفصل الدراسي الثاني كما يلي:-

-يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

-يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم والمهارات المهنية.

-يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT.

-يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة الانجليزية والرياضيات.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية سيكون خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو حتى الخميس 23 مايو وذلك عقب تعديل مواعيد الامتحانات الذي كان من المزمع أن يبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل.

تبدأ إجازة آخر العام لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم 24 مايو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تستمر الامتحانات لكافة الفصول الدراسية خلال الترم الثاني لمدة 3 أسابيع فقط في كافة محافظات الجمهورية.