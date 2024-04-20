مسليات فصل الصيف.. ماذا يحدث فى جسمك عند تناول السوداني؟

خلال فصل الصيف يزداد تناولنا للمسليات سواء خلال السفر أو العطلات فخلال التجمعات العائلية تهتم العائلة بتناول المسليات بشكل كبير ولكن واحد من ابرز تلك المسليات هو السوداني ونستعرض فى السطور التالية ابرز فوائد السوداني.

فكما جاء فى موقع "هيلث"، فتشير الدراسات إلى أن تناول السوداني قد يكون وسيلة فعالة لتعزيز مستويات الكاروتينات في الدم، ويحتوي السوداني على مركبات أخرى مضادة للأكسدة، مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد وفيتامين E، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز الصحة العامة.

يحتوي السوداني على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الفلافونويدية، مثل الأنثوسيانين والفلافون، وقد تساعد هذه المركبات في الحماية من التدهور المعرفي عن طريق تقليل تلف الخلايا وتقليل الالتهاب في الدماغ.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 وتضمنت بيانات عن أكثر من 76000 بالغ أمريكي أن تناول كميات أكبر من الفلافونويد ارتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي، عند مقارنتها بالأشخاص الذين تناولوا أقل كمية من الفلافونويد، كان الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من الفلافونويد أقل عرضة لخطر التدهور المعرفي بنسبة 19٪. علاوة على ذلك، فإن مركبات الفلافونويد الأكثر ارتباطًا بالتأثيرات الوقائية ضد الإدراك تشمل تلك التي تتركز في السوداني، بما في ذلك الفلافونويد والأنثوسيانين.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل اللوتين والزياكسانثين، اللذان يتركزان في السوداني، ما يصل إلى 77٪ من إجمالي محتوى الكاروتينويد في الدماغ ويلعبان دورًا في وظائف المخ. في الواقع، يرتبط تناول كميات أكبر من الكاروتينات الغذائية بتحسن الذاكرة والأداء المعرفي، فضلًا عن انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.



يدعم التحكم الصحي في نسبة السكر في الدم

فالسوداني غني بالعناصر الغذائية الضرورية للتحكم الصحي في نسبة السكر في الدم، بما في ذلك البروتين والألياف. كما أن السوداني يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يجعله طعامًا صديقًا للسكر في الدم.

علاوة على ذلك، فإن مضادات الأكسدة الفلافونويدية الموجودة في السوداني لها خصائص خفض نسبة السكر في الدم. تمنع مركبات الفلافونويد بالفستق، مثل جينيستين، وإيزوكيرسيتين، وكيرسيتين، وروتين، إنزيمًا يسمى α-glucosidase، الذي يكسر النشا إلى جلوكوز أو سكر في الدم. وهذا يعني أن هذه الفلافونويد تمنع امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي تدعم التحكم الصحي في نسبة السكر في الدم.