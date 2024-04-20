السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

مسليات فصل الصيف.. ماذا يحدث فى جسمك عند تناول السوداني؟

تناول السوداني
تناول السوداني

خلال فصل الصيف يزداد تناولنا للمسليات سواء خلال السفر أو العطلات فخلال التجمعات العائلية تهتم العائلة بتناول المسليات بشكل كبير ولكن واحد من ابرز تلك المسليات هو السوداني ونستعرض فى السطور التالية ابرز فوائد السوداني.

فكما جاء فى موقع "هيلث"، فتشير الدراسات إلى أن تناول السوداني قد يكون وسيلة فعالة لتعزيز مستويات الكاروتينات في الدم، ويحتوي السوداني على مركبات أخرى مضادة للأكسدة، مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد وفيتامين E، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز الصحة العامة.

يحتوي السوداني على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الفلافونويدية، مثل الأنثوسيانين والفلافون، وقد تساعد هذه المركبات في الحماية من التدهور المعرفي عن طريق تقليل تلف الخلايا وتقليل الالتهاب في الدماغ.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 وتضمنت بيانات عن أكثر من 76000 بالغ أمريكي أن تناول كميات أكبر من الفلافونويد ارتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي، عند مقارنتها بالأشخاص الذين تناولوا أقل كمية من الفلافونويد، كان الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من الفلافونويد أقل عرضة لخطر التدهور المعرفي بنسبة 19٪. علاوة على ذلك، فإن مركبات الفلافونويد الأكثر ارتباطًا بالتأثيرات الوقائية ضد الإدراك تشمل تلك التي تتركز في السوداني، بما في ذلك الفلافونويد والأنثوسيانين.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل اللوتين والزياكسانثين، اللذان يتركزان في السوداني، ما يصل إلى 77٪ من إجمالي محتوى الكاروتينويد في الدماغ ويلعبان دورًا في وظائف المخ. في الواقع، يرتبط تناول كميات أكبر من الكاروتينات الغذائية بتحسن الذاكرة والأداء المعرفي، فضلًا عن انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.
 

يدعم التحكم الصحي في نسبة السكر في الدم

فالسوداني غني بالعناصر الغذائية الضرورية للتحكم الصحي في نسبة السكر في الدم، بما في ذلك البروتين والألياف. كما أن السوداني يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يجعله طعامًا صديقًا للسكر في الدم.

علاوة على ذلك، فإن مضادات الأكسدة الفلافونويدية الموجودة في السوداني لها خصائص خفض نسبة السكر في الدم. تمنع مركبات الفلافونويد بالفستق، مثل جينيستين، وإيزوكيرسيتين، وكيرسيتين، وروتين، إنزيمًا يسمى α-glucosidase، الذي يكسر النشا إلى جلوكوز أو سكر في الدم. وهذا يعني أن هذه الفلافونويد تمنع امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي تدعم التحكم الصحي في نسبة السكر في الدم.

مسليات فصل الصيف تناول السوداني ابرز فوائد السوداني فوائد السوداني السوداني

مواد متعلقة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

ما أهمية تناول السبانخ وعلاقتها بالسرطان وأمراض القلب ؟

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل