السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قومية الإسكندرية تقدم "سجن النسا" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى

جانب من العرض المسرحي
جانب من العرض المسرحي

قدمت فرقة قومية الإسكندرية العرض المسرحي "سجن النسا" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن مسرحية "سجن النسا" للكاتبة فتحية العسال، ويناقش عددًا من القضايا الإنسانية التي تخص المرأة في المجتمع، من خلال مجموعة من السيدات داخل عالم السجن، يختلفن في المستوى الفكري والثقافي وحتى الجناية.

أوضحت الفنانة ريهام عبد الرازق مخرجة العرض أن الفكرة طرحت في قالب درامي ممزوج بالتعبير الحركي، بعيدًا عن القالب السردي المألوف في الإطار المسرحي، وذلك للكشف عن أسرار السجينات وأسباب دخولهن السجن، وما تعرضن له من ظلم وقسوة بشكل غير تقليدي.

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سجن النسا

"سجن النسا" أداء ندى حسن، منة محمد، ندى جمال، سوزي الشيخ، تقى حمدي، ناهد محفوظ، شریهان زاهر، رضوى العبادي، حبيبة عصام، مريم مصطفي، چيلان محسن، منة الله جمال، ياسمين مصطفى، رضوى أحمد، مريم أحمد، لورا عبده، ندا يوسف، روان إبراهيم، أمنية فوزي، ميسون محمد، دراماتورج باسم رزق، ديكور لبنى الإمام، إضاءة جاسر الفرن، ملابس رامي عادل، تأليف موسيقي أسامة حماد، كيروجراف محمد صلاح، تنفيذ ملابس سحر خميس، مخرج منفذ أمنية فوزي وعلي مدحت.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

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وتقدم قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي وهي "الرحلة، أسرار سانتا كلوز، الرقيم، رطل لحم، سجن النسا، الحضيض، تسمحيلي بالرقصة دي، ليلة القتلة، الماراثون، كلوز أب، الدخان، كاسبر".

العروض انطلقت في 15 أبريل الحالي وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، وتقدم يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة والنصف مساءً، فيما عدا عرض "كلوز أب" يقدم باستديو چناكليس.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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