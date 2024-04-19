الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

عرض "الرقيم" على مسرح قصر الأنفوشي بالإسكندرية

العرض المسرحي «الرقيم»
العرض المسرحي «الرقيم»

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "الرقيم"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض مستوحاة من قصة "أهل الكهف" وتدور حول معاناة عائلة فلسطينية، للتأكيد على مفهوم الإيمان واليقين، ولتوضيح كيف يمكن أن تتكرر قصة "أصحاب الرقيم" على مر الزمان فى أماكن مختلفة.

قال الدكتور أحمد بركات مخرج العرض، أنه تم الاستعانة بعدد من الأدوات الحديثة الخاصة بالإضاءة والتصوير لخلق حالة سينمائية على خشبة المسرح، بجانب استخدام تقنية "الهولوجرام" التي تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، مما يتيح للمشاهد رؤية العناصر المسرحية من الاتجاهات كافة بشكل حي وملموس.

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"الرقيم" شريحة قصر ثقافة مصطفى كامل المسرحية، أداء يمنى مطر، شريف غانم، شریف نبيل، نادر محسن، مونيكا إدوارد، شهاب حسن، أمیر زويل، أمجد زيتون، والأطفال روضة، صبا، ياسين، يامن، تأليف وأشعار يمنى مطر، موسيقى وألحان شريف ياسر، ديكور وملابس د.أحمد بركات ورودينا عصام، دراما حركية ساندرا عادل، إضاءة إبراهيم الفرن، مخرج منفذ رباب صلاح، مخرج مساعد أدهم سمير، مساعد إخراج سيف محمد وزين الدين أنور.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وتقدم قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي انطلقت في 15 أبريل الحالي وتستمر حتى 27 أبريل، وهي بالترتيب الرحلة، أسرار سانتا كلوز، الرقيم، رطل لحم، سجن النسا، الحضيض، تسمحيلي بالرقصة دي، ليلة القتلة، المارثون، كلوز أب، الدخان، كاسبر، وجميع العروض تقدم يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة مساءً، فيما عدا عرض "كلوز أب" يقدم باستديو چناكليس.

وشهدت فعاليات هيئة قصور الثقافة نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة احتفالا بعيد الفطر المبارك بجميع المحافظات وتنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية وأنشطة الأطفال وذوي الهمم، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيرا غفيرا.

قصر ثقافة الانفوشي ة عمرو البسيوني قصور الثقافة العرض المسرحي الرقيم قصة أهل الكهف

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