رشا سمير تكشف رحلة "المسحورة" من التحديات إلى النجاح

صدرت منذ أيام قليلة رواية "المسحورة" للروائية الكبيرة رشا سمير، عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.

وعن الرواية تقول رشا سمير:" المسحورة" هى العمل الأدبي الحادي عشر لي، بعد ست مجموعات قصصية وأربع روايات.

للقلب مرسى أخر

وتضيف في تصريح خاص لـ" الدستور:" بدأت العمل عليها عقب انتهائي من رواية "للقلب مرسى أخير" أي منذ حوالي أربع سنوات، تخللهم الكثير من الصعوبات المتمثلة في البحث والقراءة وزيارة الأماكن التي تدور فيها أحداث الرواية، بل والصعوبات الإنسانية الأكبر مثل وفاة والدي وهي الفترة التي كان الحزن يجتاحني بقوة فأبعدني عن القلم.

وتكمل:" وقت طويل طبعا في كتابة أي رواية إلا أنني من المؤمنين جدا بفكرة عدم الاستعجال في تقديم أي منتج أدبي فقارئي يستحق الأفضل.

وتواصل:" أما عن الباعث عليها فقد كانت فكرة مختلفة طرأت ببالي بعد قراءات عديدة، تحدي قررت أن أخوضه، إنها بخلاف كل إصداراتي رواية تاريخية أسطورية، وحالة غموض تغلف العمل ككل، كان من المنتظر خروجها إلى النور في معرض القاهرة للكتاب ولكن اخترنا أن نتريث من أجل الخروج بها في أفضل توقيت وشكل ممكن.