خلال زيارة حملة المرشح عبد الفتاح السيسي.. رشا سمير: "نحتاج لإحياء مشروعات وزارة الثقافة"

كشفت الروائية الدكتورة رشا سمير، أنها استعرضت عددً من المطالب خلال زيارتها ضمن وفد المثقفين لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي ولقاء المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكدت “سمير" أن الثقافة والتعليم وجهان لعملة واحدة وهو ما يتطلب الاهتمام به كأولوية في الفترة المقبلة.

رشا سمير: اتمنى إعادة دور وزارة الثقافة الفترة المقبلة

وأضافت "سمير" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أتمنى إحياء مشروعات وزارة الثقافة التوعوية، والاهتمام بالبيوت الاثرية، وحل أزمة النشر وتزوير الكتب والعودة للطبعات الشعبية من إصدارات وزارة الثقافة مثلما كان من قبل هناك مشروع " الالف كتاب"، وإصدارات مكتبة الاسرة بأسعار تتناسب وجموع الأسر المصرية".

المستشار محمود فوزي يستقبل وفد المثقفين والفنانين

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم الترحيب بالوفد والزيارة، وأكد فوزي أن اختيارهم من مجالات ثقافية متنوعة يأتي من إيمان الحملة بأن قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها، وأن المثقف دائما شعاع وشعلة يستنير بها الناس، مشيرًا إلى أن حملة المرشح تهتم بدعوة الخبراء والاستماع لهم، كما تركزبشكل كبير على بناء الإنسان، حيث أن دور المثقفين وطني، وأن الدولة في مرحلة التنمية والبنية الأساسية لم تغفل قطاع الثقافة، وقامت القيادة السياسية بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية، وأكد فوزي على أن الحملة تفتح أبوابها لكل الآراء والاقتراحات من النخبة الثقافية.

وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ثروة مصر تكمن في تراثها الثقافي وأن إثراء الحياة الثقافية جزء محوري في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، فضلا عن دورها الجوهري في تشكيل هوية المصريين.

ومن جانبه، ثمن الوفد اهتمام الحملة بدعوة المثقفين والاستماع إليهم، وأن هذا ليس غريب على القيادة السياسية التي حرصت منذ توليها المسؤلية على لقاء المثقفين ودعمهم، وأن الدولة حريصة على تنمية روح الوطنية لدى المواطنين وظهر ذلك جليا من خلال المسلسلات والأفلام التي تم عرضها السنوات الأخيرة.

وأشار الوفد إلى ضرورة تقديم رسائل تنويرية لطلبة الجامعات من أجل استثمار المثقفين في الجامعات، وذلك استكمالا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، مشيدين بمشروع حياة كريمة، الذي جعل الثقافة أحد ركائزه في كافة المحافظات، وأضاف الوفد إلى انهم حريصون على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية.