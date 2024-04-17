الخميس 18 أبريل 2024
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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية لـ5 بينهم 3 أطفال

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية إلى 5 شهداء بينهم 3 أطفال؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من غزة

في وقت سابق، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي وطائراته وآلياته قصفت منزلًا في رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص معظمهم من الأطفال، وما زالت أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بالمنطقة الوسطى وتحديدًا في الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات ما زالت تطلق الرصاص والقذائف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنى التحتية في هذه المنطقة، كما دمرت عددًا من الأبراج في محيط هذه المنطقة بشكل كامل.

القاهرة الإخبارية رفح 5 شهداء شهداء القصف الإسرائيلى

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