دعم الولايات المتحدة لإسرائيل غير مشروط بسبب الخطر الإيرانى.. توفيق حميد يوضح

قال الدكتور توفيق حميد، الكاتب والباحث السياسي، إنه بالنسبة لتقييم الوضع الحالي فإن الولايات المتحدة هي داعمة لإسرائيل دعمًا بدون شروط، ولكن بالنسبة لإيران فإن الأمر يختلف لأن هناك احتمالًا أن إيران تمتلك سلاحًا نوويًا، وهذا يهدد المنطقة الإقليمية بالنسبة لمصالح أمريكا هناك، مشيرًا إلى أن هذا السلاح من الممكن أن يصل لأيدي الإرهابيين ويصلوا بها حتى الأراضي الأمريكية عبر الحدود المفتوحة.

وأضاف حميد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خطرًا خاصًا بالنسبة لإيران، وهذا يفسر لماذا الدعم كان عاليًا بجانب أن اللوبي والسلاح يستفيد من هذا الأمر، حيث يضغط بقوة كي يعوض موضوع أوكرانيا بأن يعطي أكبر دعم في اتجاه آخر، لأن هذا فيه فائدة لهم، وهذا أحد الاحتمالات القائمة.

وأوضح أنه منذ رد أمريكا على الصواريخ الإيرانية من قواعد أمريكية في المنطقة أثبتت أو بيّنت بوضوح أنها تتدخل بقوة في هذه المعركة التي قد تنشب بين إسرائيل وإيران، فتبين لها رسالة بجانب الدعم لإسرائيل الذي يسير مع المنهج الأمريكي التقليدي خاصة في تهديد نووي، لذلك فإن الدعم عالٍ.