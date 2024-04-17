الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل معاقبة مجموعة السبع لإيران تساهم فى تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط؟.. خبير يوضح

هجوم إيران
هجوم إيران

قال فرانك فارنيل خبير العلاقات الدولية، إنه فيما يتعلق بالعقوبات على إيران من قبل مجموعة السبع، لا بد أن نضع في البداية أن العقوبات التي فرضت كانت ناجحة للغاية، وبالتالي هذه السياسة ناجحة، ولكن ما يحدث في حقيقة الأمر أنه من خلال الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل فهناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه العقوبات.

وأضاف فارنيل، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المُذاع عبر قناة

"القاهرة الإخبارية"، أنه فيما يتصل بالعقوبات يمكن أن تتبنى مجموعة السبع بعض العقوبات من أجل أن ترسل رسالة إلى إيران أن هناك تحالفًا قويًا وجبهة متماسكة في مواجهة هذه العدائيات، ولكننا ندعم الحل عن طريق المفاوضات أولًا، وبالتالي هناك كثير من الإرادة والقوة وأيضًا من جانب مجموعة السبع.

وأوضح أن ما يحدث في غزة في الوقت الراهن به كثير من التقلبات بسبب التصرفات من جانب إيرانو مثل الحادث والهجوم الأخير، فبالتالي الموقف والقرارات الخاصة بمجموعة السبع تأتي في هذا السياق فيما يتعلق بالتعامل مع إيران وإسرائيل.

وأشار إلى أنه ربما يكون هناك انتقام من جانب إسرائيل، فبالتالي إذا كان هناك انتقام فالجميع يوافق على هذا الأمر، ولا بد من تبني هذا الأمر واحتواء الموقف وأن تكون هناك تهدئة لكافة الأوضاع لتجنب أي تداعيات أو تصعيد آخر، منوهًا إلى أن  كل دولة في مجموعة السبع تقر بأن هناك قوة نووية لدى إيران، وأن هناك ما يمكن أن يؤدي إلى الكثير من التداعيات. 

وأوضح أن الجميع في مجموعة السبع يعلم أنه لا يمكن لإيران استخدام أي قدرات نووية أو قنابل نووية حتى الآن حتى في ظل نظام الملالي.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم العقوبات إيران مجموعة السبع الهجمات الايرانية إسرائيل

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