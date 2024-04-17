الخميس 18 أبريل 2024
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استشهاد طفلين وإصابة 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى بشرق رفح

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، باستشهاد طفلين وإصابة 10 مواطنين جراء قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من غزة

وفي وقت سابق، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي وطائراته وآلياته قصفت منزلًا في رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص معظمهم من الأطفال، وما زالت أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بالمنطقة الوسطى وتحديدًا في الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات ما زالت تطلق الرصاص والقذائف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنى التحتية في هذه المنطقة، كما دمرت عددًا من الأبراج في محيط هذه المنطقة بشكل كامل.

غزة القاهرة الإخبارية رفح استشهاد قصف إسرائيلي

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