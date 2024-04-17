القاهرة الإخبارية: واشنطن منزعجة من سوء معاملة المحتجزين من أونروا

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"من واشنطن، إن نائب المتحدث باسم الخرجية الأمريكية وفي الإجاز الصحفي اليومي تحدث ردًا على سؤال لأحد الصحفيين عن التقارير الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن سوء المعاملة التي تعرض له عدد من موظفي أونوروا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي فرد قائلًا إن هذه التقارير بالفعل وصلت إلى علم الخارجية الأمريكية وأن واشنطن تشعر بانزعاج شديد من ورود مثل هذه التقارير وأنها ستواصل الضغط على إسرائيل للتحقيق الكامل في هذه الوقائع والتأكد ما إذا كان حدث ذلك بالفعل أم لم يحدث.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الأونروا كانت قد أعلنت منذ فترة عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز عدد من موظفيها العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقاموا بسوء معاملتهم وهم قيد الاحتجاز وسوء المعاملة وصل إلى حد الضرب المبرح والإجبار على التعري أيضا إهانة واضحة لموظفي الوكالة الأممية.

وأوضح أن عمل موظفي أونوروا في فلسطين المحتلة أصبحت محاط بالكثير من الأزمات والمشكلات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد الدعاء إسرائيل منذ فترة بأن عددًا من موظفي أونوروا متورطون في مسألة هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وبناء عليه قامت الولايات المتحدة بقطع التمويل عن أونوروا حتى يتم التحقيق في هذا الأمر من جانب الوكالة الأممية والوصول إلى صحة أو خطأ هذا الادعاء من جانب إسرائيل.