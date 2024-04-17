لا يفوتك هذا المساء| استكمال محاكمة مرتضى منصور وشعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن الخبز السياحي

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

انعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج بالقاهرة

انعقدت جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج، اليوم الأربعاء، بمقر النادي الدبلوماسي بالتحرير، برئاسة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686980

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا برقم 119 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686932

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحي

كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن التفاصيل الكاملة لانخفاض أسعار الخبز السياحي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687069

غدًا.. استكمال محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف "الخطيب"

تستكمل المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس، نظر الدعوى التي أقامها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف. وكشفت الدعوى أن محمود الخطيب تقدم ببلاغات يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686822

الجيش السودانى ينفي احتجاز مصر سفينة متجهة إلى السودان

نفت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية احتجاز مصر سفينة شحن متجهة إلى السودان. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها مساء اليوم: "جاءت ببعض المواقع الإخبارية والوسائط معلومات.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686967

فيديوهات توثق حجم كارثة الأمطار والسيول في دولة الإمارات

شهدت الإمارات يومًا عصيبًا، جراء السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد وتحولت الشوارع إلى بحار وغرقت العديد من السيارات والمناطق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة رصدت الكارثة التي حلت بالبلاد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686986

الحكم بمبلغ ضخم لكريستيانو رونالدو فى قضيته ضد يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن القضاء الإيطالي حكم لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، بالحصول على مبلغ 19.5 مليون يورو كرواتب متأخرة، من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687071

استقرار أُخوى ورؤية موحدة.. تاريخ العلاقات المصرية البحرينية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا، ناقشا فيه العديد من القضايا الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية التي انتهكت كل القوانين الدولية، وتبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء فى فلسطين المحتلة، فضلًا عما تجرّه الحرب من اتساع للصراع وامتداد دعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة فى دائرة من العنف والعنف المضاد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687002