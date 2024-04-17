الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا برقم 119 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

وتكون للجامعة الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

تضاف إلى كليات مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر: كلية الطب البشرى على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

قرار رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محافظة الأقصر دينة طيبة

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