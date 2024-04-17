الجيش السودانى ينفى احتجاز مصر سفينة متجهة إلى السودان

نفت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية احتجاز مصر سفينة شحن متجهة إلى السودان.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها مساء اليوم: "جاءت ببعض المواقع الإخبارية والوسائط معلومات مضللة تفيد باحتجاز جمهورية مصر العربية الشقيقة سفينة شحن متجهة إلى جمهورية السودان".

وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة وأن جمهورية مصر العربية لم تحتجز أي سفينة متوجهة إلى السودان.

السودان: اغتصاب جماعي وجثث متعفنة بالشوارع بعد عام على الحرب

وبعد مرور عام على الحرب السودانية، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن البلاد تعيش في أوضاع صعبة، حيث تسببت الحرب في انهيار دولة يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع لم تتوقف، ما أجبر قرابة 8 ملايين سوداني على الفرار، ومواجهة السكان المدنيين المجاعة.

وذكرت الصحيفة أن السودان ينهار وسط لامبالاة نسبية، فقد أحرقت القرى وقصفت البلدات وتركت الجثث تتعفن في الشوارع دون دفن، وارتكبت عمليات اغتصاب جماعي، وتم تجنيد المدنيين والأطفال قسرًا.

وفي نحو الساعة 8:30 صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، وقع أول تبادل لإطلاق النار في الخرطوم، واقتحمت ميليشيا الدعم السريع على متن مركبات مدججة بالسلاح، المطار والقصر الرئاسي ومقر الجيش في قلب العاصمة السودانية، وقوبل الهجوم البري الخاطف بغارات جوية نفذتها الطائرات المقاتلة التابعة للجيش النظامي.

وفي غضون ساعات قليلة، انتشر الصراع بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، في جميع أنحاء البلاد، وبعد مرور عام، لم يتوقف القتال.

وعلى شفا المجاعة، يواجه السودان الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة، واستجابة لذلك انعقد مؤتمر دولي لمساعدة السودان ودول الجوار في باريس أمس الأول الإثنين بتنظيم مشترك مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.