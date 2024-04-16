السودان: اغتصاب جماعي وجثث متعفنة بالشوارع بعد عام على الحرب

بعد مرور عام على الحرب السودانية، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن البلاد تعيش في “أوضاع صعبة” حيث تسببت الحرب في انهيار دولة يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع لم تتوقف، ما أجبر قرابة 8 ملايين سوداني على الفرار، ومواجهة السكان المدنيين حافة المجاعة.

جرائم حرب مستمرة

ذكرت الصحيفة أن السودان ينهار وسط لامبالاة نسبية، فقد أحرقت القرى وقصفت البلدات وتركت الجثث تتعفن في الشوارع دون دفن، وارتكبت عمليات اغتصاب جماعي، وتم تجنيد المدنيين والأطفال قسرًا.

وفي نحو الساعة 8:30 صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، وقع أول تبادل لإطلاق النار في الخرطوم، واقتحمت ميليشا الدعم السريع على متن مركبات مدججة بالسلاح، المطار والقصر الرئاسي ومقر الجيش في قلب العاصمة السودانية، وقوبل الهجوم البري الخاطف بغارات جوية نفذتها الطائرات المقاتلة التابعة للجيش النظامي.

وفي غضون ساعات قليلة، انتشر الصراع بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، في جميع أنحاء البلاد، وبعد مرور عام، لم يتوقف القتال.

أزمة إنسانية حادة



وعلى شفا المجاعة، يواجه السودان الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، واستجابة لذلك انعقد مؤتمر دولي لمساعدة السودان ودول الجوار في باريس أمس الاثنين بتنظيم مشترك مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ومما أثار استياء وزارة الخارجية السودانية، التي أعربت في بيان الجمعة، عن أسفها لعقد المؤتمر "دون تنسيق أو تشاور مع حكومتها"، عدم دعوة أي من أطراف النزاع.

في المجمل، اضطر ما يقرب من 8 ملايين سوداني إلى الفرار من القتال، ومن بين هؤلاء، لجأ أكثر من 1.6 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

وعلى الرغم من أن عدد القتلى الوحيد المتاح، الذي جمعته المنظمة غير الحكومية لمشروع بيانات الصراعات المسلحة والأحداث (ACLED)، يسجل 15000 حالة وفاة، إلا أن الرقم الفعلي يقدر بثلاثة أضعاف.

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور وحدها، وفقاً للأمم المتحدة ناهيك عن الآلاف من المفقودين والخسائر العسكرية، والعديد من الوفيات غير المعروفة بسبب الجوع والمرض وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية.