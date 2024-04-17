شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن التفاصيل الكاملة لانخفاض أسعار الخبز السياحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،: "عندما تم خفض سعر الأقماح انسحب ذلك على أسعار الدقيق والذى شهد انخفاضًا أيضًا، وأحدث فرق 6 آلاف جنيه، ووصل طن الدقيق الفاخر لـ16 ألف جنيه، ونحن كشعبة قدمنا مبادرة ووضعنا رؤيتنا فى ورقة عمل تم تقديمها لوزير التموين الدكتور على مصيلحى".

وأضاف أننا نحاول بقدر الإمكان كسر مقولة "ما يرتفع من الأسعار فى مصر لا ينخفض"، وانتهينا فى ورقة العمل التى قدمناها للوزير بعمل رغيف وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا.

وأكد عبدالله غراب، أنه عندما يحدث انخفاض للأقماح مرة أخرى سنخفض من سعر الرغيف، لافتا إلى أن المخابز ستلتزم بوضع لافتة عليها لأوزان الرغيف بالأسعار المتوافق عليها، ليراها المواطن.