الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج بالقاهرة

جانب من جولة المشاورات
جانب من جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج

انعقدت جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج، اليوم الأربعاء، بمقر النادي الدبلوماسي بالتحرير، برئاسة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

ترأس المشاورات عن الجانب اللوكسمبورجي السفيرة فيرونيك دوكينورف مديرة الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج.

وتناول الجانبان سبل تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من لوكسمبورج إلى مصر؛ خاصة في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا والمعلومات والرقمنة والبنية الأساسية والسياحة والطيران المدني واللوجستيات. كما تم التطرق لفرص التعاون العلمي والتعليم الفني المتخصص.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان - أن المشاورات شكلت فرصة للترحيب بتطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وترفيع مستواها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ وبما تتيحه من فرص لتعميق التعاون والاستثمارات وتحفيز الشراكات في المجالات الصناعية والخدمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن التطرق للتطورات في المنطقة العربية، وفي إفريقيا، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الإقليمية والعالمية.

مصر ولوكسمبورج المشاورات السياسية وزارة خارجية الاستثمارات الرقمنة

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