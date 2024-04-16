العملية الإيرانية ضد إسرائيل.. عرض مسرحى أم تهديد حقيقى؟ (فيديو)

قالت الدكتورة هدى رءوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التوترات بين إيران وإسرائيل تشكل تحديًا مستمرًا في المنطقة، مشيرة إلى أن العملية الإيرانية ضد إسرائيل، التي تحمل عنوان "الرد الإيراني"، كانت محسوبة قبل إطلاقها، ورغم تصاعدها، يُعتقد أنها كانت بمثابة عرض مسرحي.

حرب الظل بين إيران وإسرائيل

وأكدت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حرب الظل بين البلدين مستمرة، وإسرائيل تستهدف أهدافًا إيرانية في سوريا وتعرقل نقل الأسلحة لحزب الله، مشيرة إلى دعم إيران لحركة حماس في فلسطين ودعمها للحركات ذات الخلفية الدينية، كما تعتبر إيران مفتاحًا للحلول وتكون محورًا للصراعات في المنطقة.

وأوضحت "رءوف"، أن دول الخليج تسعى للتهدئة في المنطقة وتجنب تصاعد التوترات، خاصة فيما يتعلق بعمليات النفط والبحر وحركة الملاحة البحرية.