برلمانى يكشف عن تفاصيل واقعة الطفل ميخائيل التائه بين ديانتين (فيديو)

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مثيرة حول قضية الطفل ميخائيل، الذي تحول اسمه لكريم ويعد تائهًا بين ديانتين.

وأكد النائب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشكلة الأطفال التائهين بين ديانتين قديمة ولا يوجد نص تشريعي واضح في هذا الأمر، وأضاف أن قانون الأسرة البديلة جديد ومستحدث، وأن الطفل يجب أن يكون بين أسرة وليس في إحدى مؤسسات دور الرعاية.

وفي ختام حديثه، أكد أن الأزهر حسم هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بأن الطفل يولد على فطرة الإسلام، وأن نسبة الديانة تعتمد على من يعثر على الطفل اللقيط، دون معرفة الأب والأم.