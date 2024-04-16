رئيس وحدة الدراسات الإيرانية تكشف عن تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل (فيديو)

تحدثت الدكتورة هدى رءوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل، وقدمت تحليلًا مثيرًا للجدل حول الأوضاع في المنطقة.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أهمية فهم طول أمد الحروب والعمليات العسكرية في المنطقة، مؤكدة أن هذا الطول يؤدي إلى اتساع الصراع وزيادة التوترات، ومن جهة أخرى، أوضحت أن الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل يحمل تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الضغط الأمريكي على إسرائيل

وتطرقت أيضًا إلى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحة أن الولايات المتحدة تمارس ضغطًا على إسرائيل بعد دخولها في صراع مع إيران، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لعدم اتساع الصراع في المنطقة، ما يجعله يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على طهران.

تحديات إيران والترويج الداخلي

تناولت "رءوف" أيضًا التحديات التي تواجه إيران، مشيرة إلى أن إيران تروج داخليًا لقدرتها على الرد على إسرائيل، ونجاحها في بث الرعب بنفوس الإسرائيليين، وأكدت أن الضربة الإيرانية لم تحقق أهدافًا عسكرية، وأنها أضرت بالقضية الفلسطينية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر ودول أخرى لحلحلة القضية.

السياسة الإيرانية والإسرائيلية

أخيرًا، أشارت إلى أهمية السياسة الإيرانية والإسرائيلية في تشكيل المشهد الإقليمي، مؤكدة أن هذه العلاقة تخدم مصالح بعضهما البعض، وفي الوقت نفسه تضر بالمصالح العربية، ومن بين التحديات التي تواجهها المنطقة، أوضحت أن إيران تعتبر أحد العوامل التي تساهم في الانقسام الفلسطيني، وهذا يؤثر بشدة على حل القضية الفلسطينية، خاصةً مع تقديم إيران الدعم العسكري للفصائل وتحويل انتباهها عن الهدف الرئيسي، وهو تحقيق الاتحاد والتوافق من أجل حل القضية.