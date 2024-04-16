برلمانى يطالب بالرقابة على مناهج المدارس الدولية بعد واقعة تدريس المثلية الجنسية

كشف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقدمه بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية.

وأكد النائب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر يتعارض مع القيم المستقرة في المجتمع المصري المسلم، باعتباره فعلًا شاذًا ومنبوذًا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.

وأشار النائب إلى غياب رد من الوزارة حول هذا الموضوع، بالرغم من تقديم ولي أمر بلاغًا للنائب العام، مؤكدًا أنه يجب وضع رقابة على مناهج المدارس الدولية الموجودة في مصر، حيث تنشر ثقافة الدول التابعة لها وتحمل اسمها، وهي من تضع المناهج التي يتم تدريسها للطلاب المصريين في المدارس.