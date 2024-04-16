ميدو يكشف عن تفاصيل مثيرة حول أبنائه: "أحدهم يلعب فى الزمالك" (فيديو)

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، عن جوانب مثيرة من حياته الشخصية وعلاقته بأبنائه، مؤكدا أنه في سن الـ9 كان يستخدم ثلاث وسائل مواصلات للذهاب إلى تدريبات نادي الزمالك، وهذه البداية البسيطة شكلت جزءًا من مسيرته الرياضية الرائعة.

وعن أبنائه، أشار ميدو، خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن اثنين منهم يمارسون كرة القدم، وأحدهما يلعب في نادي الزمالك، وأكد أن طريق كرة القدم صعب ومليء بالتحديات والمنافسة الشديدة، وأضاف: "مش معنى إن أنت أبوك لاعب كرة تبقى الدنيا سهلة معاك".

وفيما يتعلق بالترويج لأبنائه، أكد ميدو أنه يفضل أن يتركهم يعملون بأنفسهم ويتعلمون من أخطائهم، وقال: "لا أرغب في وضعهم تحت ضغط الدعاية، فالنجاح يأتي من التجربة الشخصية والتعامل مع المشاكل بنفسهم".

واختتم "ميدو" بنصيحة لأولاده وللشباب عمومًا: "بداية النجاح هي الانضباط والقوة، ضعوا أهدافًا وتحدوا أنفسكم، وتذكروا أن ليس كل من حولكم سيكون مشجعًا لكم، وأن بعض الناس قد يحاولوا التشكيك في قدراتكم وإثبات عكس ذلك".