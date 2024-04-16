الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ميدو يتحدث عن علاقته بجماهير النادى الأهلى وحسام غالى (فيديو)

ميدو وحسام غالي
ميدو وحسام غالي

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، أنه يشعر بالسعادة البالغة عندما يلتقي مشجعًا للنادي الأهلي ويعرب له عن حبه للفريق، على الرغم من انتمائه للغريم التقليدي.

وأضاف "ميدو" خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع يقدر كل شخص يكون مخلصًا للنادي الذي ينتمي له وتربى في أجوائه.

وفيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين حسام غالي، قال ميدو: "حسام أخويا وبنهزر مع بعض بعد أي مباراة، والمنافسة في الكرة تكون شريفة، وفي النهاية نحن إخوة".

واختتم "ميدو" حديثه بالإشادة بجهود المسئولين في الدولة المصرية، حيث يبذلون قصارى جهدهم لجلب الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.

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