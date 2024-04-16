ميدو يحذر: لا تنساقوا وراء الأجندات والوقائع الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعى

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، أهمية تعزيز الوعي بين الجماهير وتجنب الانجرار وراء الشائعات والأخبار الملفقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار ميدو، خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نورالدين مقدمي برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المنافسة في عالم الكرة هي شريفة، وأن الجميع يجب أن يكونوا إخوة في الآخر، معربًا عن أمله في أن ينتقل هذا الإحساس إلى الجماهير، لتعزيز التضامن والروح الرياضية.

وفي تحذير واضح للجماهير، قال "ميدو": "لا تنساقوا وراء كل شخص يتحدث على لسان الأندية الكبيرة، فهناك أجندات تسعى لزعزعة استقرار الجماهير وخلق الفتن بينهم".

وأكد "ميدو" أن المسئولين في الدولة المصرية يبذلون جهودًا كبيرة لعودة الجماهير إلى المدرجات، مشددًا على أنهم "أبناء المدرج" ويجب أن يكونوا على قلب رجل واحد في دعم الفرق المحلية.