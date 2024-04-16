دبلوماسى سابق يوضح دلالات لقاء الرئيس السيسى برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، من الشخصيات الهامة جدًا في التسلسل الوظيفي الرئاسي في الاتحاد الروسي وهو بمثابة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف الحفني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة للغاية، وعملية التشاور مهمة جدًا مع دولة من أهم الدول على المسرح الدولي دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ولها حضور في منطقة الشرق الأوسط ولها تأثير ودور تلعبه بشكل متواصل ودور مطلوب خلال المرحلة التي تزداد فيها التوترات والأزمات في هذه المنطقة.

وأوضح أن موضوعات الساعة طرحت نفسها على الأجندة سواء فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة والتهجير واجتياح الجيش الإسرائيلي بقواته لرفح، بجانب الدفع في اتجاه التواصل لترتيبات تضع حدًا لعملية الاقتتال في قطاع غزة والتصعيد الذي نشهده في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية، وما يمكن أن يؤدي إليه من تصعيد خطير يمس بالأمن الإقليمي بشكل مباشر بشكل كبير إلى جانب الكثير من القضايا الأخرى التي تمثل أولوية على الأجندة المصرية والروسية على حد سواء.