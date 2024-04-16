القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصادرات ارتفعت إلى 9 مليارات و612 مليون دولار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الصادرات السلعية المصرية ارتفعت إلى 9 مليارات و612 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف "السيد" عبر مداخلة هاتفية لـ "نشرة dmc"، أن ارتفاع الصادرات المصرية، دليل على النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية.

ونوه إلى أن قطاع مواد البناء هو الأبرز في الصادرات المصرية، مشيرًا إلي أن صناعة الأجهزة الكهربائية والأسمدة، ارتفعت صادراتها بشكل كبير في الربع الأول من العام.

وأشار، أن الربع الأول شهد عددًا من التوترات بسبب ما يحدث في المنطقة، وخاصة في البحر الأحمر، وتستهدف الدولة المصرية زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار.

وتابع أن هناك حصيلة دولارية بسبب زيادة الصادرات المصرية في الربع الأول، وهذا سيعود بالنفع على المواطن المصري والأسعار في السوق.