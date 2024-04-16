الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصادرات ارتفعت إلى 9 مليارات و612 مليون دولار

نشرة dmc
نشرة dmc

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الصادرات السلعية المصرية ارتفعت إلى 9 مليارات و612 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف "السيد" عبر مداخلة هاتفية لـ "نشرة dmc"، أن ارتفاع الصادرات المصرية، دليل على النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية.

ونوه إلى أن قطاع مواد البناء هو الأبرز في الصادرات المصرية، مشيرًا إلي أن صناعة الأجهزة الكهربائية والأسمدة، ارتفعت صادراتها بشكل كبير في الربع الأول من العام.

وأشار، أن الربع الأول شهد عددًا من التوترات بسبب ما يحدث في المنطقة، وخاصة في البحر الأحمر، وتستهدف الدولة المصرية زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار.

وتابع أن هناك حصيلة دولارية بسبب زيادة الصادرات المصرية في الربع الأول، وهذا سيعود بالنفع على المواطن المصري والأسعار في السوق.

القاهرة للدراسات الاقتصادية الصادرات المصرية نشرة dmc مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية النمو الاقتصادي

مواد متعلقة

عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وزارة التموين: 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام بالشرقية

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يبحث الرد على "ضربة إيران" اليوم

يوسف الحسيني عن فوز الزمالك على الأهلي: "العيد فرحة وأجمل فرحة"

خبير أمن معلومات: منصات السوشيال ميديا تسرق البيانات والهجمات السيبرانية جزء من الحروب

خبير اقتصاد: قرارات البنك المركزى اليوم طمأنة للمواطنين.. والأسعار تنخفض قريبًا

متحدث الحكومة يكشف خطة لتطوير مسار "آل البيت" لدعم السياحة

أسامة كمال: الضربة الإيرانية جعلت من بنيامين نتنياهو بطل في بلده

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

عاجل| كواليس ما دار بين لاعبى الأهلى فى غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة

ما هي "البشعة" التي استنجد بها المتهم في قضية حبيبة الشماع ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة