الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

المهنس أحمد جمال
المهنس أحمد جمال

قال المهندس أحمد جمال، عضو المكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المرحلة الثانية للقافلة السادسة، انطلقت بأكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية.

وأضاف "جمال"، خلال استضافته ببرنامج "نشرة dmc"، أن القافلة محملة بمواد غذائية وعلاجية، ملابس وبطاطين، حوالي 2060 طن مواد غذائية، 185 طن مياه معدنية، 64 طن مواد طن، 20 طن ملابس و21 طن خيام ومراتب.

فيما أكد حماد عبد المبدي، رئيس قليم اسكندرية ومدن القناة لبنك الطعام، أن مساعدات الجمعيات الخيرية والتحالف الوطني، هي الأساس لتجهيز قوافل المساعدة للأشقاء في فلسطين.

وأشار إلى أن الشاحنات تضم كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كراتين مواد غذائية للأسر في المخيمات.

عضو التحالف الوطني غزة نشرة dmc المهنس أحمد جمال المكتب الفني للتحالف الوطني للعمل حماد عبد المبدي

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