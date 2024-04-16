الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص 40 فدانًا لاستخدامها في مشروعات عمرانية بالأقصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2024 بشان تخصص مساحة 40٫1 فدان تقريبًا تعادل 168465 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة - محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر؛ لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.

ونصرقرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنـة 2024 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركر الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـرر: 

(المادة الأولى) تخصص مساحة 40٫1 فدان تقريبًا تعادل 168465م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة - محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى بعض المشروعات العمرانية. 

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في 11 رمضان سنة 1445 هــ (الموافق 21 مارس سنة 2024 م).

الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية رقم 91لسنة 2024 الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة مدينة القرنة محافظة الأقصر

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