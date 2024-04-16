يشغل بال متابعي وعشاق المباريات معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد اليوم العديد من المباريات المثيرة خاصة على المستوى القاري في آسيا وأوروبا، حيث يشهد نصف نهائي دوري أبطال آسيا مباراة قمة عربية مثيرة يستضيف فيها العين الإماراتي فريق الهلال السعودي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، والقنوات الناقلة.

وفي دوري أبطال أوروبا يدخل برشلونة مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان برغبة تأمين التأهل على ملعبه، وكذلك أتلتيكو مدريد الذي يرغب في العبور من ملعب سجبنال أدونا بارك معقل بروسيا دورتموند.

وفي كأس الاتحاد الآسيوي يلتقي العهد اللبناني مع النهضة العماني، وفي كأس آسيا تحت 23 سنة، تخوض منتخبات العراق والإمارات والسعودية، مواجهات مع تايلاند، كوريا الجنوبية، طاجيكستان تواليًا.

مباريات اليوم الثلاثاء

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

برشلونة x باريس سان جيرمان - 09:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS 1.

بروسيا دورتموند x أتلتيكو مدريد - 09:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS 2.

مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا

العين x الهلال - 05:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي

العهد x النهضة - 06:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC 1.

مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 عامًا

اليابان x الصين - 03:00 عصرا بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 2 HD.

العراق x تايلاند - 05:30 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 3 HD.

كوريا الجنوبية x الإمارات - 05:30 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 4 HD.

السعودية x طاجيكستان - 08:00 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 5 HD.

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

شبيبة القبائل x مولودية وهران - 07:00 مساء بتوقيت مصر - الشبابية.

شباب بلوزداد x نادي بارادو - 07:00 مساء بتوقيت مصر - الشبابية.

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مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الجزيرة x خورفكان - 04:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة AD Sports 1 HD.

عجمان x البطائح - 04:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة AD Sports 2 HD.

مباريات الدوري القطري اليوم الثلاثاء

الشمال x الوكرة - 05:30 مساء بتوقيت مصر - Alkass One HD.

المرخية x الغرافة - 07:30 مساء بتوقيت مصر - Alkass Two HD.