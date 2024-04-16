الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشغل بال متابعي وعشاق المباريات معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد اليوم العديد من المباريات المثيرة خاصة على المستوى القاري في آسيا وأوروبا، حيث يشهد نصف نهائي دوري أبطال آسيا مباراة قمة عربية مثيرة يستضيف فيها العين الإماراتي فريق الهلال السعودي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، والقنوات الناقلة.

وفي دوري أبطال أوروبا يدخل برشلونة مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان برغبة تأمين التأهل على ملعبه، وكذلك أتلتيكو مدريد الذي يرغب في العبور من ملعب سجبنال أدونا بارك معقل بروسيا دورتموند.

وفي كأس الاتحاد الآسيوي يلتقي العهد اللبناني مع النهضة العماني، وفي كأس آسيا تحت 23 سنة، تخوض منتخبات العراق والإمارات والسعودية، مواجهات مع تايلاند، كوريا الجنوبية، طاجيكستان تواليًا.

مباريات اليوم الثلاثاء

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

برشلونة x باريس سان جيرمان - 09:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS 1. 
بروسيا دورتموند x أتلتيكو مدريد - 09:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS 2.

مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا

العين x الهلال - 05:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي

العهد x النهضة - 06:00 مساء بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC 1.

مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 عامًا

اليابان x الصين - 03:00 عصرا بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 2 HD.
العراق x تايلاند - 05:30 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 3 HD.
كوريا الجنوبية x الإمارات - 05:30 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 4 HD.
السعودية x طاجيكستان - 08:00 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 5 HD.

رضا البلتاجى يوضح قرارات الحكم فى مباراة القمة: "إنذار صائب ولاعب لم يمثل" (فيديو)

حسن المستكاوى يعلق على أداء حكم مباراة الأهلى والزمالك (فيديو)

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

شبيبة القبائل x مولودية وهران - 07:00 مساء بتوقيت مصر - الشبابية. 
شباب بلوزداد x نادي بارادو - 07:00 مساء بتوقيت مصر - الشبابية.

اقرأ أيضا:

"تهانينا للفارس الأبيض".. إشبيلية الإسباني يهنئ الزمالك بفوزه على الأهلي

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الجزيرة x خورفكان - 04:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة AD Sports 1 HD. 
عجمان x البطائح - 04:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة AD Sports 2 HD.

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وأحمد فتوح فى مباراة القمة

لاعبو الأهلى يجرون حصة تدريبية عقب مباراة الزمالك على استاد القاهرة

مباريات الدوري القطري اليوم الثلاثاء

الشمال x الوكرة - 05:30 مساء بتوقيت مصر - Alkass One HD. 
المرخية x الغرافة - 07:30 مساء بتوقيت مصر - Alkass Two HD.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم مباريات

مواد متعلقة

ثنائى الزمالك يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة القمة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حكم مباراة هزيمة الأهلى أمام الزمالك (فيديو)

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟