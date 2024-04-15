"تهانينا للفارس الأبيض".. إشبيلية الإسبانى يهنئ الزمالك بفوزه على الأهلى

حرصت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الإسباني، على الاحتفال بفوز الزمالك على الأهلي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الإسباني من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة 👑 تهانينا للفارس الأبيض نادي ‫الزمالك الفور بالديربي العريق.

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مؤجلات الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

افتتح التسجيل أولا التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، عقب تمريرة ساحرية من زميله ناصر ماهر.

وفي الدقيقة الـ73، يدرك أحمد عبدالقادر، التعادل للأهلي، عقب تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رضا سليم.

وفي الدقيقة الـ 87، يضيف الجزيري ثاني أهداف الزمالك، والثاني له بصفة شخصية، عقب تسديدة داخل منطقة الجزاء من متابعة لرأسية زميله دونجا.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده لـ21 نقطة، دفعته للتقدم إلى المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل بصفة مؤقتة، حيث لا يزال يمتلك الفريق الأبيض 4 مباريات أخرى مؤجلة.