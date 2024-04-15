الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رضا البلتاجى يوضح قرارات الحكم فى مباراة القمة: "إنذار صائب ولاعب لم يمثل" (فيديو)

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز، أشاد الكابتن رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، بأداء الطاقم التحكيمي، وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد أن هذه المباراة كانت أفضل مباراة للحكم إبراهيم نورالدين منذ 20 عامًا، كما أن قراره بإخراج الإنذار إلى لاعب الأهلي محمد عبدالمنعم كان صائبًا.

وعلق "البلتاجي" على لقطة وقوع لاعب الزمالك سيف الجزيري في منطقة الـ18 الخاصة بنادي الأهلي، مؤكدًا أن الجزيري لم يستحق إنذارًا أصفر في هذه اللقطة لأنه لم يمثل.

أيضًا، أشار الحكم الدولي السابق إلى أنه لو تأخر رامي ربيعة في التدخل على لقطة انفراد زيزو في الشوط الأول، كان سيتم طرده، لكنه تدخل وحط قدمه في الوقت المناسب والصحيح أمام زيزو.

وفي لمحة مرحة، مازح البلتاجي الإعلامي أحمد موسى قائلًا: "كان نفسي أشوفك النهاردة، وإن شاء الله أطلع معاك قريبًا"، ورد عليه أحمد موسى قائلًا: "إن شاء الله يكون فيه لقاء قريب".

أخيرًا، علق البلتاجي على لقطة تأخر حاملي الكرات خارج الملعب في إعطاء الكرات إلى لاعبي الأهلي، قائلًا: "آفة غير لطيفة في الكرة المصرية وأتمنى أن تنتهي في أقرب وقت".

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