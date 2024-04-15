أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حكم مباراة هزيمة الأهلى أمام الزمالك (فيديو)

في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري العام، حقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي تصريحات للإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشاد بأداء الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم.

وبنبرة انفعالية على الهواء، أكد موسى، أن حكم المباراة، الدولي المصري إبراهيم نور الدين، لم يحتسب ضربة ركنية للأهلي واكتفى بإضافة 6 دقائق فقط للوقت الإضافي، كما قدم أمنياته بالشفاء العاجل للاعب أحمد زيزو الذي خرج من المباراة بسبب الإصابة.

وأضاف أن تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا للمباراة أثار تساؤلات كبيرة من قبل الجماهير، لكن الزمالك استغل أخطاء الدفاع في النادي الأهلي ونجح في خطف الثلاث نقاط الثمينة.

أخيرًا، قدم "موسى" التهنئة لنادي الزمالك ولرئيس النادي حسين لبيب ومجلس الإدارة بالكامل، مشيدًا بأداء المدرب والحارس مصطفى شوبير الذي تصدى لأكثر من هدف خلال المباراة.