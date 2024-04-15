الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مباراة الأهداف الضائعة.. أحمد موسى يعلق على فوز الزمالك أمام الأهلى (فيديو)

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

هنأ الإعلامي أحمد موسى جماهير الزمالك على الفوز اليوم أمام الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر صدى البلد، أن مبارة الأهلي والزمالك كانت رائعة للغاية، وبالرغم من أن الأهلي ضغط الزمالك بعد هدف التعادل، إلا أن الأبيض استطاع إدراك هدف الفوز في النهاية.

وأوضح موسى أن الزمالك أضاع العديد من الفرص المحققة خلال المباراة، كما أن الأهلي أضاع أهدافا كثيرة وهاجم كثيرا، لكن تعرض للهزيمة من الزمالك، مشيرًا إلى أن لاعب الزمالك عبدالله السعيد لم يكن في حالته أمام المارد الأحمر.

قناة صدى البلد على مسئوليتي أحمد موسى الاهلى الزمالك جماهير نادي الزمالك الدورى المصرى مباريات الدوري المصري الاهلي والزمالك اهداف الاهلي والزمالك مباراة الأهلى والزمالك عبد الله السعيد لاعب الزمالك

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟