مباراة الأهداف الضائعة.. أحمد موسى يعلق على فوز الزمالك أمام الأهلى (فيديو)

هنأ الإعلامي أحمد موسى جماهير الزمالك على الفوز اليوم أمام الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر صدى البلد، أن مبارة الأهلي والزمالك كانت رائعة للغاية، وبالرغم من أن الأهلي ضغط الزمالك بعد هدف التعادل، إلا أن الأبيض استطاع إدراك هدف الفوز في النهاية.

وأوضح موسى أن الزمالك أضاع العديد من الفرص المحققة خلال المباراة، كما أن الأهلي أضاع أهدافا كثيرة وهاجم كثيرا، لكن تعرض للهزيمة من الزمالك، مشيرًا إلى أن لاعب الزمالك عبدالله السعيد لم يكن في حالته أمام المارد الأحمر.