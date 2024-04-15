حسن المستكاوى يعلق على أداء حكم مباراة الأهلى والزمالك (فيديو)

في مباراة قمة الدوري المصري، التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، أبدى حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، تعليقه على أداء الفريقين.

وفيما يتعلق بمستوى طاقم التحكيم، أشار المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إلى أن طاقم التحكيم يستحق تقديرًا بنسبة 6/10، كما قدم التهنئة لفريق الزمالك على أدائه المميز في الدوري، وفي رأيه كان مصطفى شوبير أفضل لاعب في الأهلي خلال المباراة، مما يظهر خطورة الزمالك اليوم.

وأبدى "المستكاوي" رأيه في اللاعبين. وقال: "من الصعب أن يكون لدى الأهلي مهاجم مثل موديست، لأنه لا يناسب الفريق، بالمقابل، يُعتبر وسام أبوعلي مهاجمًا كبيرًا ويُنتج مساحات ويتحرك بشكل كبير".

وأخيرًا، دعا "المستكاوي" إلى تقليل التوترات بين لاعبي الفريقين، مشيرًا إلى لقطة احتكاك محمد عبدالمنعم مع سيف الجزيري.