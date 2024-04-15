جامعة قناة السويس تكرم أفضل بحث مشارك بالمؤتمر السنوي السابع لكلية العلوم

تعقد كلية العلوم جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية 2024 تحت عنوان "التحديات والإبداع: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم".

يأتي المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة للشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وبإشراف تنفيذي الدكتور الشاذلي محمد عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وينظم المؤتمر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتورة ياسمين محمد حسن مدير الوحدة ومقرر المؤتمر، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل بمدرج (1) بمبنى مدرجات كلية العلوم.

يُقدم المؤتمر جائزة أفضل بحث مُشارك في كل مجال، وشهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر، بالإضافة إلى تصعيد المراكز الأولى للمشاركة في مؤتمر الجامعة 7 مايو القادم.

وعلى هامش المؤتمر يقام المعرض الفني للأعمال الطلابية، ويشارك بالمؤتمر متحدثون من مركز إبداع مصر الرقمي CRETIVA وتضامن وبنك مصر.

رئيس جامعة قناة السويس يُسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية يسعى إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل المناصب القيادية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والقانونية، موضحًا أن البرنامج قام بتقديم حزمة من المحاضرات المتخصصة في مجال التطوير المؤسسي، التخطيط الاستراتيجي في القيادة الجامعة، الجوانب المالية والقانونية في الجامعات القضايا القومية، ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات؛ تماشيًا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية لإدارة مؤسسات التعليم العالي، والتي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء وتطويره داخل الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع انتهاء البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية في نسخته الثامنة، والذي عقد على مدار ثلاث أيام من 6 إلى 8 إبريل الجاري.

8 كليات يشاركون بالبرنامج

ووزع الدكتور ناصر مندور، أمس الإثنين، شهادات اجتياز البرنامج على 16 متدربًا يُمثلون 8 كليات من جامعة قناة السويس، ومتدرب من جامعة دمياط، جاء البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف تنفيذي الدكتور عبدالرحيم علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، وبإشراف الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس.

الشكر للمحاضرين

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للمحاضرين طوال مدة البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستهدفين بالتدريب، واصلا الشكر إلى مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وجميع القائمين على نجاح هذا التدريب.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول أن هذا البرنامج التدريبي يُمكن أعضاء هيئة التدريس من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية سعيًا نحو الانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة.



وأضاف الدكتور عبدالرحيم علي أن القائمين على التدريب نخبة مختارة من أساتذة الجامعات المحترفين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس.

يُذكر أن المتدربين بالبرنامج يُمثلون كليات التمريض، العلوم، الزراعة، الطب البشري، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، التجارة، العلاج الطبيعي، إلى جانب عضو هيئة تدريس من جامعة دمياط.