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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الدواء: ورشة عمل حول آلية تنفيذ خطة السحب الخاصة بمراقبة ما بعد التسويق في المنشأت الصيدلية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل ورشة عمل حول آلية تنفيذ خطة السحب الخاصة بمراقبة ما بعد التسويق في المنشآت الصيدلية.

وأشارت الهيئة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف الصيادلة بالدور الرقابي لمراقبة الأسواق بهيئة الدواء المصرية من خلال خطة ترصد ما بعد التسويق السنوية؛ وذلك تأسيسًا على تصنيف المستحضرات الصيدلية، وكيفية تخزينها، وكذا كيفية تفعيل خطة السحب، وأهمية متابعة تلك المستحضرات بالسوق المحلية، وأهمية متابعة تحليلها بمعامل الهيئة المختصة؛ تجنبا لظهور حالات تزييف دوائي، أو قلة كفاءة لتلك المستحضرات الصندلية بالسوق المحلية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٧٨١ لسنة ٢٠٢٢، ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

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وقالت هيئة الدواء المصرية، إن ورشة العمل مقدمة لممثلي الصيدليات العامة والخاصة وشركات الادوية، حيث تبدأ  من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الاثنين الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢٤، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

مجال اليقظة الدوائية

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية الخاصة بكيفية اكتشاف وإدارة إشارات المأمونية في مجال اليقظة الدوائية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بكيفية اكتشاف وتقييم إشارات المأمونية الناتجة عن مصادر متعددة، وكيفية الإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة لليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التعريف بقواعدMedDRA، مع التطبيق العملي.

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وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأثنين الموافق ٢٢ إبريل ٢٠٢٤  ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، الدورة مقدمة لممثلي اليقظة بشركات الأدوية.

وقالت إن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق٢٠ أبريل ٢٠٢٤.

الدواء المنشآت الصيدلية هيئة الدواء المصرية ورشه عمل خطة السحب مراقبة الاسواق

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