رئيس مدينة بورفؤاد: تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان السوق الحضاري

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة ميدان سوق بورفؤاد الحضاري وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان سوق بورفؤاد

وفي سياق متصل، أكد بهنساوي، استمرار مجهودات الأجهزة التنفيذية لتجميل ميادين المدينة وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة بورفؤاد أمام الآلاف من مواطنيها وزائريها، مشددا على أهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحية مميزة، لا سيما بأن مدينة بورفؤاد تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى علي أرضها الأمر الذي يتطلب ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالي حضاري.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل توسعة الميدان وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع الجانبية ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار.

ووجه رئيس المدينة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بميدان سوق بورفؤاد الحضاري لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، وفقًا لخطة زمنية محددة والتنسيق بين القائين على العمل وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة منظومه الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي شأن آخر تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة محيط ميدان السادس من أكتوبر، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

كما شدد على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مشيرًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

كما شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة، مؤكدًا على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضًا لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لهم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث