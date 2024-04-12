الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عشرات المواطنين يتوافدون علي شواطئ بورسعيد احتفالًا بثالث أيام عيد الفطر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت شواطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عشرات المواطنين وأهالي المحافظات المجاورة، وذلك لقضاء الإجازة، وسط حالة من الفرحة والسعادة سادت الأجواء.

ازدحام شواطئ بورسعيد في ثالث أيام عيد الفطر 

ودفعت إدارة شاطئ بورسعيد بـ 45 منقذا على طول الشاطئ والذي تبلغ مساحته ٨ كيلو مترات، وذلك لحماية أرواح المواطنين، تحت شعار عيد بلا غرق، وتمكنت فرق الإنقاذ من الوقوف أمام أي بلاغات، ولم تتلق الغرفة المركزية أي بلاغات بحالات إصابة أو وفاة.

على الجانب الآخر وضعت إدارة  شواطئ محافظة بورسعيد قائمه الأسعار، حيث يسمح للمواطنون بالدخول بالمجان، كما يمكنهم استئجار الشماسي والكراسي بأسعار تتراوح من 50 إلى 100 جنيه للأسرة، وذلك حسب طبيعة المكان ليكون شاطئ محافظة بورسعيد أقل الشواطئ في محافظات الجمهورية من جهة الرسوم لقضاء يوم علي الشاطئ.

“بورسعيد” جاهزة لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الفطؤ 

هذا وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات ؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أيام عيد الفطر.

مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

IMG-20240412-WA0042
IMG-20240412-WA0042
IMG-20240412-WA0043
IMG-20240412-WA0043
IMG-20240412-WA0040
IMG-20240412-WA0040
IMG-20240412-WA0041
IMG-20240412-WA0041
IMG-20240412-WA0039
IMG-20240412-WA0039
IMG-20240412-WA0037
IMG-20240412-WA0037
IMG-20240412-WA0036
IMG-20240412-WA0036
بورسعيد شواطئ محافظة بورسعيد احتفال شواطي بورسعيد

الأكثر قراءة

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عطل مفاجئ واستغاثة.. "مصر للطيران" تكشف تفاصيل عودة طائرة برج العرب

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

تأكد غياب مدافع الزمالك عن مباراة القمة ومكافآت خاصة للفوز على الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة