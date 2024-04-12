عشرات المواطنين يتوافدون علي شواطئ بورسعيد احتفالًا بثالث أيام عيد الفطر (صور)

استقبلت شواطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عشرات المواطنين وأهالي المحافظات المجاورة، وذلك لقضاء الإجازة، وسط حالة من الفرحة والسعادة سادت الأجواء.

ازدحام شواطئ بورسعيد في ثالث أيام عيد الفطر

ودفعت إدارة شاطئ بورسعيد بـ 45 منقذا على طول الشاطئ والذي تبلغ مساحته ٨ كيلو مترات، وذلك لحماية أرواح المواطنين، تحت شعار عيد بلا غرق، وتمكنت فرق الإنقاذ من الوقوف أمام أي بلاغات، ولم تتلق الغرفة المركزية أي بلاغات بحالات إصابة أو وفاة.

على الجانب الآخر وضعت إدارة شواطئ محافظة بورسعيد قائمه الأسعار، حيث يسمح للمواطنون بالدخول بالمجان، كما يمكنهم استئجار الشماسي والكراسي بأسعار تتراوح من 50 إلى 100 جنيه للأسرة، وذلك حسب طبيعة المكان ليكون شاطئ محافظة بورسعيد أقل الشواطئ في محافظات الجمهورية من جهة الرسوم لقضاء يوم علي الشاطئ.

“بورسعيد” جاهزة لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الفطؤ

هذا وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات ؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أيام عيد الفطر.

مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

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